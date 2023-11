Temperaturrekorde im Oktober:Ähnliche Abweichungen im Sommer würden 40 Grad bedeuten

25 Grad und Sonnenschein werden grundsätzlich mit den Sommermonaten assoziiert. Ein ähnliches Bild zeichnete jedoch im heurigen Jahr der Oktober und sprengte damit alle Rekorde. Nachdem bereits der September der wärmste der Messgeschichte war, reiht sich nun auch der Oktober offiziell in die Liste der Monate mit historischen Rekordwerten ein, wie die Geosphere Austria am Dienstag bekannt gab.

„In der vorläufigen Auswertung liegt der Oktober 2023 im Tiefland Österreichs um drei Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen um 3,4 Grad", sagt Hans Ressl, Klimatologe bei der GeoSphere Austria.

Nächster Rekordmonat: Auch Oktober war deutlich zu warmDieser Herbst schreibt die Klimabücher in Österreich neu. Nach dem wärmsten September war auch der Oktober der wärmste der Messgeschichte. Weltweit war der Oktober gar schon der fünfte Rekordmonat in Folge. Der Hauptgrund für die Rekordflut 2023 ist vor allem die menschengemachte Klimaerwärmung, die immer stärker durchschlägt. Weiterlesen ⮕

