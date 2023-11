Bahnhof Fritzens-Wattens: Hohe Hürden am Weg zum Bahnsteig

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Polizei vereitelte erneute Massenschlägerei am Bahnhof MödlingEine weitere handfeste Auseinandersetzung am Areal des Bahnhofs Mödling konnte rechtzeitig unterbunden werden. Weiterlesen ⮕

Polizei schießt Frau in Pariser Bahnhof wegen Drohung niederDie Polizei hat in einer Pariser S-Bahnstation eine Frau niedergeschossen, die damit gedroht hatte, sich in die Luft zu sprengen. Bereits in einem S-Bahn-Zug Richtung Zentrum habe die Frau am Dienstagmorgen Todesdrohungen ausgesprochen, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Weiterlesen ⮕

Totalsperre nach schwerem Unfall auf der A14 Höhe Bregenz Richtung DeutschlandAuf der A14 Höhe Bregenz Richtung Deutschland hat es einen schweren Unfall gegeben. Die A14 ist in dem Bereich aktuell komplett gesperrt! Weiterlesen ⮕

Weingarten auf 900 Metern Höhe trägt FrüchteMichael Kolm hat vor drei Jahren einen Weingarten auf 900 Metern Höhe angelegt und erntet nun die ersten Früchte. Ein Teil der Trauben wird im Restaurant serviert, während andere zu Traubengelee verarbeitet werden. Weiterlesen ⮕