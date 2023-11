– Mark Mateschitz casht 582 Millionen €

Wie die"Presse" am Mittwoch berichtet, erhielt Mark Mateschitz nun eine Dividende von 582 Millionen Euro (615 Millionen US-Dollar) als erste Zahlung, seit er letztes Jahr das Energy-Drink-Imperium geerbt hatte.Das Salzburger Unternehmen hat laut einem im Unternehmensregister veröffentlichten Aktionärsbeschluss die Hälfte des letztjährigen Gewinns von 1,56 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausgeschüttet.

Mateschitz besitzt über seine Holdinggesellschaft 49 Prozent und hat somit Anspruch auf eine Zuwendung in Höhe von 383 Millionen Euro. Die Familie Yoovidhya in Thailand hält die restlichen 51 Prozent. Neben der anteiligen Ausschüttung erhielt der reichste Österreicher aber weitere 199 Millionen Euro zusätzlich. Es ist eine jahrelange Tradition, eine Extrazahlung an den österreichischen Eigentümer des Unternehmens zu leisten.Wie es in dem"Presse"-Bericht weiter heißt, ist die Red-Bull-Dividende aber die niedrigste seit drei Jahren, da im vergangenen Jahr steigende Marketing- und Produktionskosten die Rentabilität beeinträchtigten.

FC Red Bull Salzburg Salzburg holte sich den Meistertitel. Das wollten auch Marc Mateschitz, Victoria Swarovski, Marion Feichtner und Mario Gomez feiern.Beim Sport-Event zeigten sich Victoria Swarovski und Mark Mateschitz öffentlich in der VIP-Loge.Es war der erste „offizielle“ gemeinsame Auftritt von Victoria Swarovski und Mark Mateschitz.Seit Monaten kochte bereits die Gerüchteküche, dass Victoria Swarovski & Mark Mateschitz ein Paar sind. headtopics.com

