Großes Impulsprogramm :360 Millionen Euro sollen österreichische Landwirtschaft stärken

Die österreichische Landwirtschaft hat dieser Tage zu kämpfen. Massive Unwetterschäden, steigende Betriebsmittelkosten sowie die Unsicherheit vor volatilen Marktpreisen, Inflation und klimatischen Veränderungen treiben Schweißperlen auf die Stirn. Gleichzeitig fordert die Gesellschaft hohe Standards an Umwelt- und Tierwohl. Ein enges wirtschaftliches Korsett erschwert hohe Zukunftsinvestitionen.

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Bund und Länder wollen 360 Millionen Euro zusätzlich in Landwirtschaft investierenUm Österreichs Landwirte in diesen Zeiten besonders zu unterstützen, hat Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) ein gemeinsam mit den Ländern ausgearbeitetes „Impulsprogramm für die Landwirtschaft“ beschlossen. Dieses umfasst 360 Millionen Euro, die bis 2027 zusätzlich in die Landwirtschaft investiert werden sollen. Weiterlesen ⮕

Wie das Klima die Landwirtschaft wandeltEin neuer OECD-Report skizziert die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft – längst nicht alle Regionen sind dabei Verlierer. Die Ökonomen fordern zudem eine grundlegende... Weiterlesen ⮕

Stimmig-Chor in Leibnitz:Wieso es kein großes Gesangstalent braucht, um Chormitglied zu werdenSchon einmal vom Stimmig-Chor gehört? Wir haben den traditionsreichen Leibnitzer Gesangsverein besucht und durften hinter die Kulissen blicken. Derzeit werden Männerstimmen gesucht. Weiterlesen ⮕

Putin-Mann sorgt mit Frieden-Sager für großes StaunenNach dem brutalen Einmarsch in die Ukraine stellt Russland Bedingungen für den Frieden und zeigt sich 'bereit' für Gespräche mit dem Westen. Weiterlesen ⮕

8 Euro in Trafik bringen Oberösterreicher 2,5 MillionenMit nur sechs Quicktipps wurde ein Lotto-Spieler aus Oberösterreich am Sonntag zum Multi-Millionär. In der fünften Kolonne hatte er die Glückszahlen. Weiterlesen ⮕

ISTA: Zwei Millionen Euro für Brücken zwischen Physik und BiologieDas Institute of Science and Technology Austria (ISTA) erhält zum zweiten Mal einen großzügigen ERC Synergy Grant. ISTA-Professor Gašper Tkačik ist einer von drei ausgezeichneten Forschern, die gemeinsam die Geheimnisse der Genregulation in der Entwicklung von Säugetieren entschlüsseln wollen. Weiterlesen ⮕