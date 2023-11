Menschen dürfen erstmals Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut eine"Terrorzelle" im Süden des Libanons angegriffen. Diese habe versucht, mehrere Panzerabwehrraketen auf den Norden Israels abzufeuern, teilte das Militär mit. Außerdem hat sie demnach zusätzlich das Feuer auf israelisches Staatsgebiet in der Nähe der Stadt Kirjat Schmona eröffnet und mit Panzerabwehrraketen geschossen. Die Armee reagiere auf den Beschuss, hieß es weiter.

Was die Haltung der EU zum Krieg Israels gegen die Hamas angehe, sei es wichtig, dass besser abgestimmt vorgegangen werde, was humanitäre Aspekte angehe. Die Uneinigkeit habe bisher zu einem Ansehensverlust der Union geführt und ein zerrissenes Bild ergeben. Gleichzeitig sei es ein Realitätscheck gewesen, wo die EU stehe:"Sie hat den Nahen Osten bisher nicht vordringlich behandelt und sehr unterschiedliche Positionen unter ihren Mitgliedern.

Nach der Eskalation der Lage in Nahost befürchten viele Experten, dass sich derartige Fälle bei den Spielen 2024 in Paris zwischen Sportlern aus arabischen Staaten und Israelis häufen könnten."Der Sport muss Brücken bauen anstatt Mauern zu errichten oder Spaltungen zu vertiefen", forderte das IOC am Mittwoch und verwies auf die Olympische Charta. headtopics.com

Der mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas verbündete Iran hatte deren Großangriff auf Israel als"Erfolg" begrüßt, bestreitet jedoch eine Beteiligung daran. Vergangene Woche drohte Teheran mit dem Eingreifen weiterer Akteure in den Krieg zwischen Israel und der Hamas.Eine erste Gruppe von Verletzten hat nach Berichten ägyptischer Medien den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten verlassen.

Die Bodentruppen hätten daraufhin die Luftwaffe angeordnet, die Terroristen anzugreifen, hieß es. Bei dem Großangriff kamen Dutzende Menschen ums Leben. Wie das Militär weiter erklärte, bombardierte die Luftwaffe auch ein mit Panzerabwehrraketen bewaffnetes Fahrzeug, das auf die israelischen Streitkräfte zugefahren sei.Am Wiener Heldenplatz findet am Donnerstagabend ein Lichtermeer in Gedenken an die von der Hamas in Israel als Geiseln Genommenen statt. headtopics.com

Vermisste deutsche Hamas-Geisel Shani Louk ist totDie am 7. Oktober von der Hamas entführte Frau sei in gutem Zustand und habe ihre Familie bereits getroffen, teilte die Armee am Montag auf Twitter (X) mit. Demnach war die Befreiung in der Nacht. Auf einem vom Militär verbreiteten Bild war sie in den Armen ihrer Familie zu sehen. Israel hatte am Wochenende eine neue Phase im Krieg gegen die Hamas eingeläutet. Vormarsch im Gazastreifen Neben massiven Luftangriffen weiteten die israelischen Truppen auch am Boden die Einsätze aus. Medienberichten zufolge sollen sie etwa drei Kilometer in den Gazastreifen vorgestoßen sein. Terrorangriff am 7. Oktober Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1.400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Mindestens 239 weitere wurden laut israelischer Armee in den Gazastreifen verschleppt. Die Armee geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die meisten der Geiseln noch am Leben sind. Unter den Entführten sind dem Militär zufolge mehr als 20 Kinder und Jugendliche. 40 weitere Menschen gelten seit den Terroranschlägen noch als vermisst. Wegen des schlimmen Zustands vieler Leichen ist auch die Identifikation noch nicht abgeschlossen Weiterlesen ⮕

