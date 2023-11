Öffentliches WC am Wilhelmsburger Hauptplatz 2024 geplant

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Florian Hink auf dem Hauptplatz und den drei Parkplätzen, auf welchen die öffentliche WC-Anlage nächsten Frühling entstehen soll. Kosten dafür sind 50.000 Euro und werden dann durch das Budget 2024 gedeckt.Vieles hat sich schon in Wihelmsburg getan seit ÖVP-Stadtrat Florian Hink das Ressort für Stadtentwicklung übernommen hat. Viele neue kleine und größere Blumen- und Baumanlagen zieren Straßenränder, Parks und einiges mehr.

Eines ist jedoch schon fix: ein öffentliches WC. Da ist sich der gesamte Gemeinderat einig. Diese Anlage soll auf dem Hauptplatz, hinter dem Kreissl-Haus über die drei letzten Parkplätze errichtet werden. „Diese vollautomatische, selbstreinigende Unisex-Anlage für Frauen, Männer und Behinderte soll der Bevölkerung 365 Tage im Jahr zur Verfügung stehen“, sagt der Stadtrat. headtopics.com

„Die Thematik der Neugestaltung des Hauptplatzes ist den Bewohnern nichts Neues, jedoch möchten wir im kommenden Jahr die ersten Schritte unternehmen, um zu zeigen, dass wir es wirklich ernst meinen“, so Bürgermeister Peter Reitzner. Weiters: „Die öffentliche Toilette fehlt schon seit langem, daher wird dies eines der ersten Projekte am Hauptplatz sein“.

„In diesem Sinne freut sich die Stadtgemeinde auf eine ideenreiche Zusammenarbeit für einen lebens- und liebenswerten Hauptplatz“, ist der Tenor der Umsetzer.

