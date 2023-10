Linzer Damentennis-Turnier wird zu 500er aufgewertet

Das verkündeten die Veranstalter der Upper Austria Ladies am Montag. Die erste Auflage nach dem Upgrade steht vom 28.

Jänner bis 4. Februar nächsten Jahres im Design Center auf dem Programm. Bisher wurde das Turnier als 250er-Event gespielt.

