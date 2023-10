ÖBB-Rahmenplan 2024-2029: Investitionen in Höhe von 21,1 Milliarden Euro geplant

Der neue ÖBB-Rahmenplan sieht für 2024 bis 2029 Investitionen in der Höhe von 21,1 Milliarden Euro vor. Das Geld fließt unter anderem in den Semmering-, den Koralm- und den Brennertunnel sowie in neue Bahnhöfe und in die Modernisierung von Zugstrecken. Damit sind 2,1 Mrd. mehr vorgesehen als im Rahmenplan 2023-2028.

Der sechsjährige Rahmenplan wird durch die ÖBB-Infrastruktur AG in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium jährlich aktualisiert und bildet den Investitionsplan des Bundes in das Netz der staatlichen ÖBB ab. Nach dem grünen Licht des Finanzministers wird der Plan durch die Bundesregierung im Ministerrat beschlossen und dann als Bericht dem Nationalrat übermittelt.

Im Rahmenplan 2024-2029 sind mehrere neue Projekte budgetiert: Die ersten Geldmittel werden laut Gewessler für den Bau der Neubaustrecke Köstendorf - Salzburg in die Hand genommen. Durch den viergleisigen Ausbau der Weststrecke vor Salzburg gebe es höhere Kapazitäten und damit sei ein besseres Angebot im Personen- und Güter- sowie im Nah- und Fernverkehr möglich. headtopics.com

Entlang der Weststrecke wurde die Inbetriebnahme des viergleisigen Ausbaus Linz Ost im Zuge der Überarbeitung der Bauablaufplanungen um ein Jahr, von Ende 2032 auf Ende 2033, verschoben, geht aus dem Rahmenplan hervor. Für den Ausbau im Abschnitt Linz - Marchtrenk wird die voraussichtliche Inbetriebnahme wegen des lange laufenden und nunmehr abgeschlossenen Behördenverfahrens um ein Jahr, von Ende 2030 auf Ende 2031, verschoben werden.

ÖBB passt Zeitpläne und Kosten der laufenden Projekte anMit dem aktuell beschlossenen Rahmenplan 2024 – 2029 hat die ÖBB die Zeitpläne und Kosten der laufenden Projekte angepasst. Die Investitionen des ÖBB- Rahmenplan s 2024-2029 setzen sich aus verschiedenen Bereichen zusammen, darunter Bahnhofsumbauten, Terminals, Streckenneu- und -ausbauten, Reinvestitionen, Elektrifizierung und Streckenattraktivierung, Brenner Basistunnel, Sicherheit und Betriebsführungssysteme sowie Koralm bahn und Semmering -Basistunnel. Weiterlesen ⮕

Hier investiert die ÖBB 300 Millionen Euro in VorarlbergDer neue ÖBB- Rahmenplan sieht für 2024 bis 2029 Investitionen in der Höhe von 21,1 Mrd. Euro vor, davon entfallen rund 330 Millionen Euro auf Projekte in Vorarlberg. Weiterlesen ⮕

Salzburger Festspiele sagt Jedermann-Team für 2024 abDie Salzburger Festspiele haben dem gesamten Jedermann-Team kurzfristig eine Absage für 2024 erteilt, obwohl sie zuvor für den Sommer 2023 zugesagt hatten. Weiterlesen ⮕

Linzer Damentennis-Turnier wird kräftig aufgewertetDas traditionelle Frauentennis-Turnier in Linz wird ab 2024 eine Kategorie höher als WTA 500 ausgetragen. Weiterlesen ⮕

Linzer Damentennis-Turnier wird zu 500er aufgewertetDas traditionelle Frauentennis-Turnier in Linz wird ab 2024 eine Kategorie höher als WTA 500 ausgetragen. Weiterlesen ⮕

2024: Neuer Vorstand für W.E.B WindenergieFrank Dumeier, langjähriger CEO und Vorstand der WEB Windenergie AG, stellt sein Mandat mit Ende April im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zur Verfügung. Damit übernimmt zum Unternehmensjubiläum 2024 eine neue Generation. Weiterlesen ⮕