Neuer Wirt für Bad-Gastro in Wiener Neustadt gefunden

Die Suche der Stadt nach einem Wirt für die Bäder-Gastro ist beendet. Sechs Bewerber hat es für die Kantinen von Aqua Nova und Akademiebad gegeben.

Seitens der Stadt Wiener Neustadt bestätigt man der NÖN, dass es für die Bädergastro eine Empfehlung an den Aufsichtsrat der IFP geben wird, es gäbe noch keine definitive Entscheidung bzw. einen unterschriebenen Vertrag. Allerdings wurde seitens der „Taverna KaHof“ bereits im Internet der Wechsel in die Aqua Nova vermeldet, das Restaurant in Lanzenkirchen hat deswegen auch seit Montag geschlossen.

Neuer Zufahrtsweg für das Freizeitzentrum HausschachenNeuer Weg macht Zufahrt zum Teich für Wohnmobile und Lkw leichter. Weiterlesen ⮕

Brand in neuer Mittelschule mit vermisster Person und eingeschlossener KlasseBei Arbeiten im Keller der neuen Mittelschule brach ein Brand aus, der sich über die Fassade bis in den Dachstuhl ausbreitete. Eine Person wurde im Keller vermisst und eine Schulklasse war im obersten Stock eingeschlossen. Die Feuerwehr kämpfte gegen den Brand im Keller an und befreite die vermisste Person. Gleichzeitig wurden Atemschutztrupps eingesetzt, um die eingeschlossene Klasse zu retten. Ein Außenangriff wurde gestartet, um die Brandausbreitung zu stoppen. Weiterlesen ⮕

Helmut Schwarz ist neuer Bürgermeister von SchrattenbergHelmut Schwarz (ÖVP) streckt als Bürgermeister seine Hand aus und will Partner für alle Mitbürger sein. Er wurde mit 14 von 15 Stimmen gewählt. Neuer Vizebürgermeister ist der einzige SPÖ-Mandatar Johann Thiem. Weiterlesen ⮕

Eine Prinzessin als neuer Star der spanischen MonarchieSpaniens Kronprinzessin Leonor feiert ihren 18. Geburtstag. Nach den Skandalen um den früheren Monarchen Juan Carlos gilt sie als neue Hoffnungsträgerin des Königshauses. Weiterlesen ⮕

Neuer Operativer Leiter des Einsatzkommando Cobra ernanntEin 55-jähriger Polizeibeamter wird ab dem 1. November 2023 neuer Operativer Leiter des Einsatzkommando Cobra. Er tritt die Nachfolge von Herrn Gulnbrein an, der im Februar in den Ruhestand ging. Der neue Leiter, Herr Wintersteiger, galt bereits zuvor als Favorit für diese Position und wurde im September von der Bestellungskommission vorgeschlagen. Das Cobra-Hauptquartier befindet sich in Wiener Neustadt. Weiterlesen ⮕

Oberösterreicher Rainer Wintersteiger wird neuer Cobra-KommandantDer 55-Jährige Braunauer übernahm bereits zahlreichen Führungsaufgaben bei der Cobra. Nun bekommt Wintersteiger die Leitung des Einsatzkommandos Cobra übertragen. Weiterlesen ⮕