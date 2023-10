'Nichts passiert': Geisterfahrer schockiert mit Aussage

Kurz nach 18.30 Uhr meldeten sich gleich mehrere Personen bei der Polizei: Sie hatten ein silbernes Auto mit rumänischen Kennzeichen dabei beobachtet, wie es in der verkehrten Richtung unterwegs war.

Eine Streife fahndete nach dem Lenker und konnte ihn schließlich auf der Innkreisautobahn (A8) in Haag am Hausruck (Bez. Grieskirchen) stoppen. Er gab sofort zu, dass er die falsche Auffahrt erwischt hatte.

Der 80-Jährige weiter: Er habe seinen Fehler noch auf der Rampe bemerkt und gewendet. Es sei ja nichts passiert, meinte der Pensionist lapidar.Pilnacek starb nach Geisterfahrt Der ehemalige Justizsektionschef Christian Pilnacek war vor Kurzem in Niederösterreich als Geisterfahrer unterwegs. Ihm wurde der Führerschein entzogen, wenig späterPilnaceks Leichnam wurde im Gerichtssprengel von Krems gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt."Irgendwelche Gerüchte, er hätte sich vor den Beamten getötet, sind natürlich Unsinn", erklärte ein hoher Kriminalist. headtopics.com

