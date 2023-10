Medienfreiheit in Albanien unter Druck

Zudem wurde beim international besetzten AEJ-Kongress in Albanien auch die Frage der Trennung zwischen Journalismus und Politik debattiert. Die Medienfreiheit sei weiter unter Druck, so ein Fazit. "Die EU hat sich gegenüber Albanien ein wenig verrückt verhalten. Zuerst mussten wir sechs Jahre auf den Beginn der Verhandlungen warten.

Die Balkan-Korrespondentin der österreichischen Tageszeitung"Der Standard", Adelheid Wölfl, verwies auf den wachsenden Einfluss Russlands in den Balkanstaaten."Viele dachten, dass der Krieg in der Ukraine die fragwürdige Politik des Appeasements durch die EU und die USA beenden wird. Das Gegenteil war der Fall." So wurden autokratische Kräfte rund um den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic noch weiter gestärkt.

Die EU habe im vergangenen Mai nach den Unruhen nur gegen die Regierung Kurtis Sanktionen verhängt, nicht gegen Vucic. Serbische Paramilitärs, die zuletzt am 24. September einen Terroranschlag in Banjska verübten, würden Serben, die ihre Zukunft in der Republik Kosovo sehen, einschüchtern. headtopics.com

Ponomarew hat ein Schattenparlament aus abgesetzten Duma-Abgeordneten mitbegründet, das über 100 Personen umfasst und auch Gesetze für Russland verabschiedet, so etwa über Medienfreiheit und eine neue Wahlordnung. Es gibt Komitees und Ausschüsse wie in einem normalen Parlament, nur dass es im Ausland tagt."Putin muss mit Gewalt abgesetzt werden, sonst wird dieser Krieg weiter andauern", so Ponomarew im Gespräch mit der APA.

Teile der US-Regierung und viele EU-Politiker hätten immer noch die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. Aber solange Putin an der Macht bleibe, würden Friedensverhandlungen keinen Sinn haben, weil sie nur Putins Ziel, zumindest Teile der Ukraine dauerhaft an Russland anzuschließen, unterstützen würden. headtopics.com

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕

Der zeitbedingte Herbstblues: Die Tage werden kürzer und die Stimmung sinktDie Tage werden kürzer, die Nächte länger und über das Gemüt legt sich ebenfalls ein dunkler Schleier: Der zeitbedingte Herbstblues schlägt derzeit so manchem auf die Stimmung. Weiterlesen ⮕

Die gebeutelte Skination und ihr Slalom in die schneearme ZukunftDie Rennen in Sölden ernteten viel Kritik. Doch nachhaltiges Skifahren ist keine Utopie, das Rückzugsgefecht des einstigen Volkssports noch zu gewinnen. Weiterlesen ⮕

Die Highlights und die Tore: Völs gelang in Volders in letzter Minute der AusgleichDer FC Volders musste am Samstag im Spitzenspiel gegen den Völser SV spät den Ausgleich hinnehmen. Bei uns könnt ihr euch alle Treffer, die Highlights und das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen. Weiterlesen ⮕

Brand in einem Wohnhaus in HamburgAufgrund mehrerer Anrufe von betroffenen Bewohnern des Hauses erhöhte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg auf die Alarmart Feuer 2 und Massenanfall von Verletzten. Die anrufenden betroffenen Hausbewohner schilderten, dass sie die Wohnungen aufgrund einer starken Verrauchung des Treppenraumes nicht verlassen können. Da der Rauch ebenfalls in die Wohnungen zieht, sind sie auf die Balkone geflohen. Eine bewegungseingeschränkte und pflegebedürftige ältere Dame konnte nicht selbstständig auf ihren Balkon flüchten. Die zuerst eintreffenden Polizeikräfte meldeten eine sehr starke und dichte Rauchentwicklung und offene Flammen im Treppenraum und konnten diesen nicht betreten. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg konnte ein im Treppenraum abgestellter brennender Kinderwagen mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte belüfteten den Treppenraum mit einem Druckbelüftungsgerät und evakuierte insgesamt 10 Personen unter Einsatz von Fluchthauben. Hierzu mussten die Einsatzkräfte die Wohnungstüren gewaltsam öffnen. Neun betroffene Personen waren unverletzt, eine Person ist aufgrund eingeatmeten Rauches vorsorglich in ein Krankenhaus befördert worden. Vier Wohnungen erklärte die Feuerwehreinsatzleitung für unbewohnbar. Immer wieder weist die Feuerwehr Hamburg mit einer vorbeugenden (präventiven) Meldung darauf hin, dass Kinderwagen oder andere Brandlasten – z.B Weiterlesen ⮕

Bundesliga: Salzburger Befreiungsschlag erhöht Druck auf SturmDas 3:0 gegen Altach war der erste Sieg der Salzburger im Oktober. Aufsteiger Blau-Weiß Linz konnte erstmals daheim jubeln. Weiterlesen ⮕