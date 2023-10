450000 € daheim! So werden Alte beim Frisör ausgehorcht

aus Niederösterreich hat in seiner jahrzehntelangen Arbeit in der Bundeshauptstadt im Prinzip alles gesehen und erlebt. Der Weinviertler hat bereits einiges Erlebte zu Papier gebracht - wie die Gruselfunde nach Türöffnungen oder"Geheimwissen Schlüsseldienst".Jetzt brachte der Schlossermeister"Waschen-Schneiden-Einbrechen" als Buch heraus.

Und einige Frisöre sollen laut Michael Bübl dieses Wissen direkt an Berufseinbrecher weitergeben."Erzähle niemanden etwas, von dem Du nur weißt, dass die Person Frau Andrea heisst", so Bübl und nennt konkrete Beispiele:"Wir haben einen echten Schiele an der Wand" oder"Ich traue den Banken nicht. Ich habe 450.000 Euro im Küchenkastl, aber Ihnen Frau Gitti, kann ich es ja sagen.

