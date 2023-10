Löchrige Deckung! Debakel für Hollabrunner Handballherren

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:m Auswärtsspiel gegen die Fivers Margareten aus Wien gab es nichts zu holen für den UHC. Vor allem, weil 40 Gegentore viel zu viel waren.

Die Hausherren starteten stark ins Spiel, zwangen den UHC Speed Connect Hollabrunn bereits nach fünf Minuten beim Stand von 5:1 ins erste Timeout. In dieser Art ging es auch nach der Unterbrechung weiter: 15. Minute 11:6, 25. Minute 18:12. Einzig Hollabrunns Kapitän Kristof Gal stellt die Margaretner dann und wann vor Probleme. In die Halbzeit ging es mit einer klaren 20:14-Pausenführung für die Gastgeber.

Nach Wiederanpfiff wollten die Margaretner schnell alles klar machen, bereits in der 38. Minute ging man erstmals auf plus Zehn (26:16), das Spiel ist frühzeitig entschieden. Danach konnten beide Trainer wenigstens auch ihrer jungen Garde Einsatzminuten geben. Einziger Lichtblick die weiterhin gute Stimmung in der Wiener Hollgass, woran auch die vielen Hollabrunner Schlachtenbummler nicht unbeteiligt waren. headtopics.com

UHC-Manager Gerhard Gedinger fand danach klare Worte: „Bei 41 Gegentreffern braucht man nicht viel sagen. Unsere Deckung war einfach nicht vorhanden, alles andere ist nebensächlich. Die Fivers waren heute einfach besser und haben verdient gewonnen.“

Fivers-Trainer Peter Eckl war zufrieden: „Unsere größte Herausforderung war, dass wir am Boden bleiben. In der ersten Halbzeit hatten wir einige richtig gute Chancen für eine deutlichere Führung, die uns der Wolfi (UHC-Goalie Filzwieser) weggenommen hat. Wir wissen um seine Qualitäten, das war etwas holprig. Auch in der zweiten Hälfte haben wir das nicht ganz weggelegt, aber das Ergebnis spricht für sich. headtopics.com

UNO-Resolution zu Nahost: Debakel für den WestenÖsterreich, Israel und die USA stimmen mit elf weiteren Staaten gegen eine von arabischen Ländern eingebrachte UN-Resolution, die eine Waffenruhe und humanitäre Hilfe für die Palästinenser... Weiterlesen ⮕

Gräber vor Allerheiligen gepflegt: „Eine Mahnung“Das Schwarze Kreuz, das sich der Kriegsgräberfürsorge verschrieben hat, reinigte die Grabstätten der Vertriebenen aus dem südmährischen Raum, die am Hollabrunner Friedhof bestattet sind. Weiterlesen ⮕

Beim Mädchenanteil thront die HTL Hollabrunn an der SpitzeIn der Abteilung für Elektrotechnik der HTL Hollabrunn hat sich der Anteil der Mädchen in nur drei Jahren verdoppelt. Wichtig dafür sind Veranstaltungen wie der Erlebnistag „Girls! TECH UP“, der im Haus der Ingenieure in Wien mit Hollabrunner Beteiligung über die Bühne ging. Weiterlesen ⮕

Krieg und Antisemitismus:Timna Brauer: „Redet es nicht klein, redet es nicht schön“Die Künstlerin und „halbarabische“ Jüdin Timna Brauer über den Krieg, die Anfeindungen und warum uns das alle betrifft. Weiterlesen ⮕

Nicht alle Senftenberger sind gegen das HeizwerkWährend Senftenbergs Bürgermeister Seif die Gemeinde nicht als Verhinderer sieht, gibt es Streit wegen des Projekt-Stopps. Weiterlesen ⮕

Zehnjähriger steckt hinter Attentatsdrohung gegen Schule in FrankreichEin Zehnjähriger hat auf der Plattform TikTok eine Attentatsdrohung gegen eine Volksschule in Cambrai gepostet. Die Drohung führte zu einer Durchsuchung des Hauses und vorübergehendem Polizeigewahrsam für die Eltern. In den letzten zwei Wochen wurden Hunderte Bombendrohungen in Frankreich gemeldet, die sich als falscher Alarm herausstellten. Weiterlesen ⮕