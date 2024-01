Neue Autos und Künstliche Intelligenz auf der CES in Las Vegas

ChatGPT, Künstliche Intelligenz und neue Software für die Autos von heute, Wasserstoff als Hoffnungsmarkt. modulare Fahrzeuge und fliegende Autos: Das Wichtigste von der CES in Las Vegas.Kenichiro Yoshida, Chairman and CEO of Sony Group Corporation, zeigt die spektakulären Bilder rund um das neue Auto Afeela.

Man arbeitet mit Honda und Microsoft am Auto, samt Künstlicher Intelligenz und Chatpartner statt dem BeifahrerDie Consumer Electronic Messe in Las Vegas war immer ein Tollhaus der verrücktesten Auto-Ideen. Mit der laufenden Show 2024 erfolgte erstmals ein Kurswechsel. Einerseits bedingt durch die anhaltendeten Streiks und Konflikte rund um Tarifverhandlungen ist zum Beispiel Stellantis mit seinem Markenreich überhaupt nicht vor Ort (Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Citroen, Peugeot, Fiat, Opel). Andererseits hat die Künstliche Intelligenz die Kräfte für die Entwicklung der aktuellen und neuen Autos gebündel





Technikmesse CES: KI kommt jetzt auch noch in den KühlschrankAm Dienstag geht in Las Vegas die heurige Consumer Electronics Show (CES) los und gibt den Ton in der Technikwelt für den Rest des Jahres an. Schon jetzt ist klar: Bestimmendes Thema wird künstliche Intelligenz (KI) sein. Vom E-Auto bis zum Kühlschrank, vom Fernseher bis zur smarten Hundebespaßung – alles braucht spätestens jetzt KI.

