ZKW und LG präsentieren Neuheiten auf der CES 2024

Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show zeigen ZKW und LG ihre Neuheiten rund um die Themen intelligente Fahrzeugbeleuchtungen und Infotainment. Die Consumer Electronics Show (CES) von 9. bis 13. Jänner in Las Vegas ist die globale Technologie-Leitmesse mit 130.000 Teilnehmenden. Schon seit Wochen ist daher Las Vegas der Brennpunkt der Branche.

Mittendrin statt nur dabei sind auch ZKW und LG, die bei der CES 2024 ihre Neuheiten rund um die Themen intelligente Fahrzeugbeleuchtungen und Infotainment präsentieren. Highlight ist das LG Concept Car, das mit hochauflösenden microZ-LED-Scheinwerfern von ZKW ausgestattet ist. Damit sollen zukünftig kinoähnliche „Drive-In Theatre“-Projektionen möglich sein





