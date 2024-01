Österreichs Handballmänner starten als Favorit in die EM

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ukas Hutecek, Sebastian Frimmel & Co brennen auf den Euro-Auftakt vor 13.000 Fans. Österreichs Nationalteam geht als klarer Favorit ins Duell mit Rumänien. Doch dann warten zwei echte Kaliber.

Endlich geht's los! Vor dem EM-Auftaktspiel von Österreichs Handballmännern ist die Ausgangslage klar, der mögliche Stolperstein aber auch. Eigentlich kann sich Rot-Weiß-Rot am Freitag (18 Uhr/live ORF 1) in Mannheim gegen Rumänien nur selber schlagen. Niederösterreichs Asse um Lukas Hutecek und Sebastian Frimmel spielen Schlüsselrollen im ÖHB-Aufgebot. Vorsicht ist angesagt. Die beiden Siege über die erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer EM vertretenen Osteuropäer in der Qualifikation sollen nicht zu Sorglosigkeit verleite





