Neues Jahr, neuer Preis: Seniorenheime der Stadt Wien stellen Tarifsystem um

Der Betreiber der städtischen Pensionistenhäuser geht vom Prinzip ab, dass gleiche Leistung in jedem Haus gleich viel kostet. Für manche Bewohner könnte das richtig teuer werden.

Wie viel kostet ein Tag betreutes Wohnen inklusive fünf Wochenstunden begleitetes Garteln, Tanzen, Theaterspielen oder Gedächtnistraining in einem städtischen Seniorenheim in Wien in der Pflegestufe 2? Aktuell sind es genau 80,99 Euro, wie sich unschwer aus einem im Internet abrufbaren Tarifblatt herauslesen lässt, in dem zahlreiche Leistungen und ihre jeweilige Kosten zum heutigen Stand aufgelistet sind. Wie viel es übermorgen sein wird, ist hingegen höchst unklar. Für manche Bewohnerinnen und Bewohner vielleicht deutlich mehr. profil-Recherchen zufolge setzt das „Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser“ (KWP) mit 1. Jänner 2024 eine tiefgreifende Tarifumstellung um. Das KWP ist aus einem Fonds der Stadt Wien hervorgegangen und rechtlich gesehen eigenständi





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kleiner Preis, aber oho:Diese elektrischen Knutschkugeln sind die Zukunft unserer MobilitätDas Auto wird zum Luxusgut. Trotzdem wollen wir mobil bleiben, also werden wir umdenken müssen. Kleiner, smarter und elektrisch: Das sind die Vorboten unserer Mobilität der Zukunft.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Iranische Frauen erhalten Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit und MenschenrechteJina Mahsa Amini und die „Frauen, Leben, Freiheit“ Bewegung im Iran erhielt den diesjährigen Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit und Menschenrechte des Europäischen Parlaments. Die größte Protestwelle seit Jahrzehnten im Iran wurde durch den Tod der 22-Jährigen Kurdin Amini losgetreten, das Regime reagierte mit größter Brutalität. Doch die Iranerinnen und Iraner geben nicht auf, viele von ihnen kämpfen im Exil weiter.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Mehr im Geldbörserl: Diese steuerlichen Vorteile gibt es im kommenden JahrSteuerlich kommen 2024 Änderungen bei den ersten vier Tarifstufen, gespeist aus dem variablen Drittel der Abschaffung der Kalten Progression. Überstunden werden ebenfalls steuerlich entlastet und auch die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit tritt in Kraft.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Kalte Progression, Überstunden & Co.:Steuern und Abgaben: Diese wichtigen Neuerungen bringt das neue JahrWas für 2024 zu beachten ist: Weitere Maßnahmen zur Abschaffung der kalten Progression. Steuerliche Begünstigung von Überstunden. Spendenabsetzbarkeitsreform tritt in Kraft. Ein Überblick.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Neues Album von Gab & Gal: 'Wir sind nur lässig, wenn es wirklich nötig ist'Gab & Gal, die Vorarlberger Kult-Combo, präsentiert am 28. Dezember im Dornbirner Spielboden ihr neuestes Werk 'Fifty – Fuchzge'. VOL.AT bat das extremst 'lässige' Duo zum Interview über Musik, Live-Auftritte, Genrezugehörigkeit und Groupies.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Gute Nachrichten für das Jahr 2023Gegen Ende des Jahres neigt der Autor zum Optimismus und berichtet über gute Nachrichten für das Jahr 2023.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »