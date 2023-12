Künstliche Intelligenz und Proteste: Aktuelle Themen im Jänner

Jänner: Künstliche Intelligenz ist das Thema des Jahres. ChatGPT erreicht laut dem Unternehmen Similarweb im Jänner 100 Millionen monatliche aktive Nutzer:innen. Gut einen Monat vorher startete ChatGPT und zeigt, wie mächtig die Anwendungen der KI geworden sind. Nicht alle sind begeistert: So hat ChatGPT einen Song „im Stil von Nick Cave“ verfasst. Musiker Cave selbst dazu: „This song sucks.

“Die Aktivist:innen, die sich aus Protest auf Straßen festkleben, sind das ganze Jahr Thema: Im Februar geht ein TikTok-Video der Letzten Generation mit der Aktivistin Anja Windl online. Ab nun ist sie, auch dank Boulevardmedien, als „Klima-Shakira“ bekannt. Diese Form des Protests polarisiert – erntet Hasstiraden bis Solidaritätsbekundungen.Ein Bild zeigt Papst Franziskus in einem weißen Daunenmantel gekleidet, ähnlich wie ein Rapper. Die Aufnahme ist nicht echt, sondern mittels künstlicher Intelligenz angefertigt. Ein User erstellte das Ganze aus Spaß. Spätestens jetzt merken viele, wie leicht es geworden ist, täuschend echte Bilder zu erstelle





Ein österreichischer Stahlhändler steigt in den Kryptomarkt einWie ein österreichischer Stahlhändler in den Kryptomarkt einsteigt und mit einem ziemlich einzigartigen Wertpapier für experimentierfreudige Kleinanleger an die Börse geht. Von chris_hiptmayr.

US-Zeitschrift „Sports Illustrated“ nutzt künstliche Intelligenz für AutorenprofileDie US-Zeitschrift „Sports Illustrated“ hat Autorenprofile und Texte von nicht existierenden Autoren veröffentlicht, die von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Das Online-Medium „Futurism“ deckte den Betrug auf.

Einigung zum AI Act: Europa reguliert künstliche IntelligenzNach langen Verhandlungen gibt es eine Einigung zum AI Act, dem Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz in Europa. Forscher sehen positive Entwicklungen, aber auch Schwachstellen.

Proteste nach Parlamentswahl in SerbienIn Serbien kam es zu heftigen Protesten nach der Parlamentswahl. Demonstranten forderten eine Annullierung des Ergebnisses und versuchten, das Rathaus zu stürmen. Die Polizei setzte Tränengas ein und es gab zahlreiche Festnahmen.

Proteste gegen den geplanten Ausbau des JakobsbrunnenwegesBürgerproteste gegen den geplanten Ausbau des Jakobsbrunnenweges in Amstetten

Neue Proteste nach Scheitern der KV-Verhandlungen im HandelNach dem abermaligen Scheitern der KV-Verhandlungen im Handel ist es in der letzten Einkaufswoche vor Weihnachten zu neuen Arbeitnehmerprotesten gekommen.

