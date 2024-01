Migrationshintergrund im österreichischen Handball

Wären nicht bereits die Eltern von Mykola Bylik und Janko Božović Handballer:innen gewesen, wer weiß, ob der ukrainischstämmige Wiener und der gebürtige Montenegriner zu Leistungsträgern im österreichischen Nationalteam geworden wären, das die Handball-EM in Deutschland so überraschend gerockt hat.

Denn Personen mit Migrationsbiografie finden in Österreich abseits von Fußball und Kampfsport verhältnismäßig selten den Weg in Sportvereine, wie eine große Umfrage der Neuen Österreichischen Organisationen aufzeigt. Der ukrainischstämmige Handballer Mykola Bilyk spielte bei der EM nicht nur gegen die Kroaten groß auf. So ist zum Beispiel bei West Wien, dem aktuellen österreichischen Handballmeister, der sich nach dem finanziell bedingten Zwangsabstieg nun mit einem jungen Team zurück nach oben kämpft, Bela der exotischste Spielervorname unter drei Fabians, zwei Clemens, einem Andreas, Philipp oder Paul. Im Jugendbereich ist es ähnlich. „Wir hätten sehr gern mehr migrantische Spieler“, sagt Lukas Musalek, der bei West Wien für den Jugendbereich verantwortlich ist





