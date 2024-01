Handball-EM: Michael Wiederer erklärt das Phänomen in Deutschland

Der Wiener Michael Wiederer ist Präsident der European Handball Federation (EHF). Er erklärt das EM-Phänomen in Deutschland, freut sich über die Sensationen des ÖHB-Teams und lobt die Nachwuchsarbeit der Margareten Fivers. Über Hauptamtlichkeit, Vision, warum die EHF ihren Sitz in Wien hat und wieso Russland nicht mitwirft. Die Presse: Es läuft die erfolgreichste Handball-EM aller Zeiten.

Mit Zuschauerrekorden, schnellem Spiel und großartigen Ergebnissen der Österreicher, die noch Chancen auf das Halbfinale haben. Warum ist Handball in Deutschland so populär? Michael Wiederer: Das ist leicht erklärt: in Deutschland gibt es eine breite Basis an Spielern und Vereinen, es ist der größte Verband in Europa und die Sportbegeisterung ist in der Gesellschaft fest verankert. Dazu gibt es mehr als ausreichend große Hallen, das Paket stimmt. Partien in der Köln-Arena sind ein Highlight, und die EHF setzt mit Europameisterschaften immer neue Standards. Das läuft seit 2020, dem Event in Österreich, mit 24 Mannschaften wunderba





