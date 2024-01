Österreichs Männer schreiben Geschichte bei der Handball-EM

In Deutschland haben Österreichs Männer Geschichte geschrieben. Aufgestiegen war man bereits mehrmals, nie aber in derart beeindruckender Manier. In einer der schwersten Vorrundengruppen holten Mykola Bilyk und Co. zwei Remis gegen die Weltklasseteams Kroatiens und Spaniens, Letztere warf man am Dienstag sogar aus dem Turnier."Jetzt ist alles möglich", meinte Janko Bozovic, der den entscheidenden Ball im Finish versenkt hatte.

Die rot-weiß-roten Akteure schwebten nach dem dramatischen 33:33-Kraftakt gegen den Vize-Europameister förmlich durch die Mixed Zone der Mannheimer SAP-Arena."Das ist unbeschreiblich", jubelte Routinier Robert Weber, seit der Heim-EM 2010 bei allen Endrunden an Bord. Vier Tage nach dem Auftaktpflichtsieg über Rumänien bzw. zwei nach dem ersten Highlight, dem 28:28 gegen Kroatien, hatte sein Team das scheinbar Unmögliche möglich gemach





