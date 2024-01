Kampf gegen Logistikzentrum: Anrainer setzen Hoffnung auf Hamster-Schutz

Der Kampf der Anrainer gegen das Logistikzentrum findet dank BH-Entscheid ein kurzzeitiges Ende. Doch es könnte weitergehen - die Anwohner setzen ihre Hoffnung derzeit auf den Hamster-Schutz. Schon seit über zwei Jahren kämpfen die Anrainer des Schmatelkateichs schon gegen ein geplantes Logistikzentrum, welches auf der Grünfläche direkt neben ihrer Siedlung gebaut werden soll (die NÖN berichtete). Dabei handelt es sich um einen fast 50.000 Quadratmeter großen Logistikpark der Firma CTP.

Diese bewarb das Gebäude als Halle für „Klein- und Mittelunternehmen“, nun steht sogar in offiziellen Dokumenten der Bezirkshauptmannschaft, dass es sich um einen Logistikpark handeln wird





