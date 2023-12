Insolvente Signa Holding plant Verkauf von prestigeträchtigen Objekten und Investitionen

Die insolvente Signa Holding steht vor dem Verkauf von prestigeträchtigen Objekten und Investitionen. Wie Sanierungsverwalter Christof Stapf am Dienstag nach der Gläubigerversammlung in Wien mitteilte, liefen Gespräche über den Ausstieg aus Beteiligungen wie dem Chrysler Building in New York. Trennen will man sich auch von den Medienbeteiligungen und dem firmeneigenen Privatjet.

Erste Vermögenswerte, Beteiligungen und der Privatjet der Firma sollen verkauft werden, die Mietverträge des Signa-Sitzes in den Wiener Innenstadtpalais Harrach und Ferstl seien bereits aufgelöst worden, sagte Stapf bei der Gläubigerversammlung am Handelsgericht Wien. Wichtige Signa-Immobiliengesellschaften wie Development und Prime sollen stabilisiert werden, ebenso die Signa Retail, zu der die deutsche Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehört. Fix sei, dass für die Finanzierung des komplexen Verfahrens „weitere Sicherstellungen notwendig“ sind. Der exakte Liquiditätsbedarf werde „diese oder kommende Woche“ feststehe





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Signa Holding GmbH bringt Insolvenzantrag einprofil-Informationen zufolge bringt die Signa Holding GmbH einen Insolvenzantrag am Handelsgericht Wien ein. Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig und kann den laufenden Betrieb nicht mehr finanzieren. Von MDelcheva StefanMelichar und anna_thalhammer.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Insolvente Signa Holding beantragt Schließung von TeilbereichenIm Sanierungsverfahren der insolventen Signa Holding werden mehrere Teilbereiche geschlossen. Die Schließung betrifft insbesondere Jagd-, Flug-, Sicherheits- und Eventmanagementpersonal.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Signa feuert Vorstand Timo Herzberg wegen schwerwiegender VorwürfeDer Vorstandschef der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG, Timo Herzberg, wurde aufgrund schwerwiegender Vorwürfe entlassen. Es wird ihm vorgeworfen, ein Firmenkonstrukt aufgebaut zu haben, das sich an der Signa bereichert hat.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Signa stellt Antrag auf Sanierungsverfahren mit EigenverwaltungDas Unternehmen Signa hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 4,9 Milliarden Euro, was die größte Pleite in Österreich darstellt. Ziel ist die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Signa: „Letzter Versuch, sonst führt kein Weg an der Pleite des Imperiums vorbei“Es laufen weiter Verhandlungen über die Zukunft des Konzerns von Investor Rene Benko. Zudem stellt sich nun heraus: Sanierer Geiwitz ist „nur“ Signa-Berater, und nicht - wie vom Konzern...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Sanierer Arndt Geiwitz zieht die Reißleine bei Signa-GesellschaftenSanierer Arndt Geiwitz soll angeblich bei den wichtigsten Signa-Gesellschaften die Reißleine ziehen. Das Benko-Imperium könnte sich als Fass ohne Boden entpuppt haben.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »