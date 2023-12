Österreich fördert den Arbeitsweg mit dem Auto. Für die Grünen ist die Subvention weder ökologisch, noch sozial - ist die Pendlerpauschale noch gerecht? Ein Faktencheck.Im Rahmen der Klimakonferenz in Dubai kündigte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) eine Reform der Pendlerpauschale an. Kritik kam prompt durch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die eine Abschaffung der Pendlerförderung befürchtete.

„Viele Landsleute, die gerade aus entlegenen Gebieten zu ihrem Arbeitsort pendeln, haben bereits genügend Lasten zu schultern”, so Mikl-Leitner. Im Ö1 Mittagsjournal verteidigte Gewessler ihren Plan, denn die Pendlerpauschale würde in ihrer jetzigen Form Gutverdiener begünstigen. Aber stimmt das? profil hat nachgerechnet.Nach den Lohnsteuerdaten der Statistik Austria bezogen 2022 knapp 700.000 Menschen eine Pendlerpauschale. Anspruchsberechtigt sind alle, deren Arbeitsweg länger als 20 Kilometer ist. Falls der Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar ist, besteht nur Anspruch auf die kleine Pendlerpauschal





Der Syrer, der nach Österreich kam und Tramfahrer wurde

Österreich tritt „Sky Shield" bei und investiert Milliarden in die Luftraumsicherung

Wechselhafte und frühwinterliche Woche in Österreich erwartet

Tötete Hamas Zivilisten mit Waffen aus Österreich?

Schneefall und Straßensperren in Österreich

Österreich sagt jetzt Schlepper-Mafia den Kampf an

