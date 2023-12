Signa feuert Vorstand Timo Herzberg wegen schwerwiegender Vorwürfe

Die Signa feuerte mit Timo Herzberg einen ihrer wichtigsten Vorstände. Er soll neben seinem Signa-Job mit engsten Vertrauten ein Firmenkonstrukt gebaut haben, das sich an der Signa bereichert haben soll. So soll er etwa eine Berliner-Top-Immobilie günstig an sich selbst vermietet haben. Der Niedergang von René Benkos Signa ging dann doch relativ schnell – von „alles bestens“ zu einem Insolvenzfall waren es nur wenige Wochen.

Nun beginnen die Aufräumarbeiten und die Aufarbeitung, die vermutlich Jahre dauern wird. Als einen ersten wesentlichen Schritt entließ der Aufsichtsrat am Montagabend den Vorstandschef der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG, Timo Herzberg. Gegen den Manager gibt es schwerwiegende Vorwürfe, profil hat erste Details. In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der Signa Prime Selection wurde Timo Herzberg am Montag hinausgeworfen. Ihm wurden sein Dienst-Handy und sein Dienst-Laptop abgenomme





