Sanierer Arndt Geiwitz zieht die Reißleine bei Signa-Gesellschaften

Sanierer Arndt Geiwitz soll angeblich bei den wichtigsten Signa-Gesellschaften die Reißleine ziehen. Das Benko-Imperium könnte sich als Fass ohne Boden entpuppt haben.Ende November, dieses Zeitlimit hat sich der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz selbst gesetzt, um Stichhaltiges zu liefern: Wie viel Geld die extrem verschachtelte Signa-Gruppe des Tiroler Investors René Benko in den nächsten Wochen zum Überleben braucht.

Als erste Voraussetzung, um später auf dieser Basis eine mehrere Milliarden schwere Restrukturierung überhaupt nur andenken zu können. Die Löcher könnten aber so groß sein, dass jetzt nichts mehr mit dem alten Modell Signa geht. Profis aus der Immobilien-Industrie äußerten sich im Laufe dieser Woche immer skeptischer, ob die Zeit für den ersten riesigen Rettungsschritt überhaupt reichen kann. Nächste Woche könnte es tatsächlich Schlag auf Schlag kommen. Für die Signa-Holding und ihre wichtigsten Immobiliengesellschaften Signa Prime und Signa Development sollen Insolvenzanträge in Vorbereitung sei





Rochade bei Signa: Benko übergibt Ruder an Sanierer Geiwitz'Es gilt, langfristige Lösungen zu finden. Es ist daher verantwortungsvoll wie geboten, jetzt eine umfassende Konsolidierung für das Unternehmen einzuleiten', so Geiwitz.

Signa-Holding-Gesellschafter sollen Rückzug von Rene Benko fordernMedienberichten zufolge soll der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz Signa-Generalbevollmächtigter werden.

Benko gibt Vorsitz im Signa-Beirat an Geiwitz abImmobilieninvestor Rene Benko gibt den Vorsitz im Beirat der Signa Holding an den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz ab. Das teilte die Signa am Mittwoch in einer Aussendung mit. Unklar ist, ob Benko auch - wie im Vorfeld kolportiert - seine Stimmrechte treuhändisch an Geiwitz überträgt.

Signa-Gruppe: Benko übergibt Restrukturierung an GeiwitzDie Signa-Gruppe hat angekündigt, dass Benko die Restrukturierung an Geiwitz übergibt. Die Familie Benko Privatstiftung bleibt größter Gesellschafter.

Sanierer hat bei Signa das Sagen, Konstrukt dahinter offenAuch am Tag nach der Entmachtung von Signa-Mastermind Rene Benko durch seine milliardenschweren Investoren sind Fragen rund um den angeschlagenen Immobilien- und Handelskonzern offen.

Neuordnung im Signa-Imperium:Benko zieht sich zur Gänze aus Signa-Führung zurückWeichen für Neuordnung im Signa-Imperium gestellt. Arndt Geiwitz übernimmt das Ruder.

