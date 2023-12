Insolvente Signa Holding beantragt Schließung von Teilbereichen

Im Sanierungsverfahren der insolventen Signa Holding, die fünf Milliarden Euro Schulden hat, werden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Insolvenzverwalter Christof Stapf hat die Schließung der mehrerer Teilbereiche bei Gericht beantragt.

"Der Sanierungsverwalter der Signa Holding GmbH hat sich mit der Unternehmensführung darauf verständigt, dass alle für die Geschäftsgebarung der Holding nicht zwingend erforderlichen Vermögenswerte unverzüglich der Verwertung zugeführt und alle nicht erforderlichen Teilbetriebe mit sofortiger Wirkung eingestellt werden. Die Schließung aller nicht erforderlichen Teilbetriebe"Repräsentation/Akquise" umfasst insbesondere Jagd-, Flug-, Sicherheits- und Eventmanagementpersonal für Repräsentations- und Geschäftsanbahnungsaufgaben", heißt es in einer Aussendung. „Das Handelsgericht hat die beantragte Schließung der Teilbereiche am Montag umgehend bewilligt. Der betreffende Teilbetrieb der Holding hat beträchtliche, laufende Kosten verursach





