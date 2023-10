Ford Ranger Raptor: Ein Performance-Pick-up für das Gelände

Stellen wir uns gleich eingangs der Diskussion: Wer braucht so ein Auto? „Niemand“ ist die falsche Antwort. Denn derEinerseits als Transportfahrzeug. Pick-ups mögen nicht mehr so populär sein wie vor einigen Jahren, als sogareinen anbot.

Man bezahlt dafür in Österreich schließlich auch genug Steuern. Wegen der hohen Normverbrauchsabgabe (NoVA) kostet der Ranger Raptor bei uns mindestens 90.645 Euro. In Deutschland liegt der Einstiegspreis bei 74.196 Euro.

Es werden also nicht viele die Erfahrung machen können, mit welcher Vehemenz man den Raptor durch das Gelände fahren kann. Wir konnten das einst in einem abgesperrten Gebiet ausprobieren – mit Sprüngen und tiefen Schlaglöchern. „Ein Rennwagen fürs Gelände“, lautete damals wie heute unser Urteil. Aber auch ein sehr fähiger Geländewagen, wenn man Untersetzung und Differenzialsperren einschaltet. headtopics.com

Innen hat Ford viel getan, um dem Ranger Raptor ein Pkw-Gefühl zu vermitteln. Der Pick-up bindet unter anderem Smartphones kabellos ein und lässt sich per Sprachbefehl bedienen.

