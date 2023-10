Mehrere Arbeiter stürzen von einem Gerüst

Mehrere Bauarbeiter in Hamburg von Gerüst gestürzt: fünf ToteAuf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind am Montag mehrere Arbeiter von einem Gerüst gestürzt. Fünf seien gestorben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Weiterlesen ⮕

Fünf Tote: Bauarbeiter stürzen in Hamburg von GerüstMehrere Arbeiter stürzten bei Bauarbeiten in der Hamburger Hafencity in die Tiefe. Weiterlesen ⮕

Autopsie am Montag :Orca strandet an belgischer Nordseeküste und verendetNoch am Morgen soll der Wal vor der Küste Frankreichs geschwommen sein, ehe er wenige Stunden später in der belgischen Nordseeküste verendete. Weiterlesen ⮕

Klima-Kleber blockieren am Montag gleich zwei StädteDie Klima-Kleber der 'Letzten Generation' brachten am Montag den Verkehr in Attnang-Puchheim und in St. Pölten kurzzeitig zum Stillstand. Weiterlesen ⮕

Mehrere Anzeigen und 700 Teilnehmer bei Palästina-Demo in BregenzDemonstration wurde von Sozialistischer Jugend Vorarlberg organisiert. Demo laut Polizei 'laut, aber friedlich'. Weiterlesen ⮕

Alko-Lenker (37) steigt in Audi, rammt mehrere AutosAm späten Freitag nahmen Anrainer der Wattgasse im 16. Bezirk einen lauten Knall wahr. Ein Alko-Lenker richtete im Grätzl ziemlich viel Schaden an. Weiterlesen ⮕