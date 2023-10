Deutsche Wirtschaft im dritten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt () verringerte sich von Juli bis September um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in einer Schnellschätzung mitteilte. Befragte Ökonomen hatten ein Minus von 0,3 Prozent auf dem Zettel. Im Frühjahr hatte die Wirtschaft nach revidierten Zahlen ein Wachstum von 0,1 Prozent erreicht. Zunächst war von einer Stagnation die Rede gewesen.

Für das Gesamtjahr 2023 senkte die deutsche Regierung jüngst ihre Konjunkturprognose und rechnet nun mit einem um 0,4 Prozent schrumpfenden Bruttoinlandsprodukt. Damit dürfte Deutschland im laufenden Jahr als einzige große Industrienation nicht wachsen. (APA)

