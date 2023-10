Schwere Körperverletzung bei Streit in Innsbrucker Nachtlokal

Der Iraner stürzte dabei zu Boden und wurde vom unbekannten Streithahn, der dem 32-Jährigen mehrere Fußtritte verpasste, schwer am Kopf verletzt.

Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Grund der Streiterei ist bisher nicht bekannt, weitere Erhebungen sind im Gange.

