Feuerwehr Mödling: Fragen nach Zimmerbrand werden aufgeworfen

Mai 2023 (siehe Nö: 3 Tote (75, 78, 81) und 11 Verletzte bei Zimmerbrand im Landesklinikum Mödling). Das Bezirks-Feuerwehrkommando Mödling übermittelt Fireworld.at per 24. Oktober 2023 die nachfolgende Stellungnahme:

Damit wird auch die Feuerwehrführung im Bezirksfeuerwehrkommando Mödling aktiv. Für den Bezirksfeuerwehrkommandanten Michael Bruckmüller ist diese Angelegenheit immens wichtig, denn immerhin geht es um den Schutz und die Sicherheit seiner Mitglieder, welche im Innenangriff zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ihre Gesundheit riskieren, um in Not geratenen Menschen zu helfen.

Aus dem Urteil / Bericht Kurier Des Weiteren sind wir der Meinung, dass die Ermittlungen zur Brandursache und des Brandverlaufs zwar abgeschlossen und die juristischen Entscheidungen zu akzeptieren sind, aber für uns als Einsatzkräfte stehen doch noch einige Unklarheiten im Raum, meint Bruckmüller. headtopics.com

Die größten Herausforderungen sehen wir als Bezirksfeuerwehrkommando in der Struktur und Organisation der Betriebsfeuerwehr. Es ist aus Sicht der Einsatztaktik im Feuerwehrdienst nicht nachvollziehbar, dass ein Feuerwehrmitglied – offensichtlich auf sich allein gestellt – zur Erkundung einer gemeldeten Brandfrüherkennung ausrückt und dann in weiterer Folge nicht handlungsfähig ist, die Erstmaßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung einzuleiten.

Ableitbar sei hier kein fahrlässiges Verhalten, auch aus dem Blickwinkel der Zumutbarkeit. Weiters sei die Unterbesetzung der Betriebsfeuerwehr nicht kausal für den Brand und deshalb „rechtlich irrelevant“ gewesen, sagte der Behördensprecher. headtopics.com

