Weihnachtsgeschichte in Mödling: Prominente Umbesetzung bei teatro

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie legendäre Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist auch in der teatro-Fassung eine Erfolgsgeschichte. Sie gehört in Mödling zur Adventzeit wie der Duft von Lebkuchen und Punsch. Seit acht Jahren ist die Weihnachtsgeschichte in der Stadtgalerie Fixpunkt im Mödlinger Adventzauber.

teatro-Intendant Norberto Bertassi verspricht auch heuer „Überraschungen, sodass die Weihnachtsgeschichte auch für eingefleischte Fans spannend bleibt“. headtopics.com

Scrooges große Liebe „Belle“ wird erneut von Anna Fleischhacker gespielt, als Cover steht Lara Pauser parat. Bewährte Kräfte sind zudem der „Geist der vergangenen Weihnacht“, Setareh Eskandari, der „Geist der zukünftigen Weihnacht“ & „Marley“ Alexander Hoffelner, „Nichte Laureen“, Emily Fisher, und „Scrooge“ Peter Faerber. Ihre Rollendebüts geben unter anderem Tamara Ebner als „Timmy“ und Caroline Mur als „Rosemary Fezziwig“.

Die Weihnachtsgeschichte in der Stadtgalerie ist zudem der Abschluss der 25-Jahr-Jubiläumsreigens von teatro, der heuer im Jänner mit einer grandiosen Welturaufführung von „Anne Frank“ einleitet und im Sommer mit „Anne of Green Gables“ und „Cinderella“ seine Fortsetzung gefunden hat. Knapp 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert headtopics.com

Für den professionellen Standard der Stücke sorgt seit einem Vierteljahrhundert Norberto Bertassi als künstlerischer Leiter, der zusammen mit Walter Lochmann (ehemaliges Mitglied der Vereinigten Bühnen Wien) auch für die Musik verantwortlich ist. Das Libretto stammt aus der Feder des Autors und Regisseurs Norbert Holoubek. Alle Choreografien hat Rita Sereinig, künstlerische Leiterin im Wiener „Vindobona“, ausgetüftelt.

Weiterlesen:

noen_online »

VBS Mödling und der Abstecher nach Big AppleNative Speaker aus Amerika zu Gast in der Vienna Business School. Weiterlesen ⮕

Acht Prominente aus der Kultur: Würden Sie sich auf die Straße kleben?Mit der nötigen Distanz zur eigenen Jugend – wie Rabl-Stadler, Holender, Helfer, Wurm, Bertlmann, Fritsch, Hochgatterer und Streeruwitz sich jetzt positionieren würden. Und wofür die Prominenten... Weiterlesen ⮕

Maurer & Cik: Prominente Gäste und aktuelle Schlagzeilen im Nachrichten-PodcastIn der wöchentlichen Episode "Maurer & Cik" besprechen Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik von der Kleinen Zeitung die wichtigsten und schrägsten Schlagzeilen. Prominente Gäste wie Vera Russwurm, Arnold Schwarzenegger und Alfred Gusenbauer werden genannt. Themen wie die Situation in Bergkarabach, Memoiren von Nicolas Sarkozy und der Kampf der FPÖ gegen die Eliten werden diskutiert. Weiterlesen ⮕

Prominente teilen intime Momente auf Social MediaAdele, Cathy Hummels, Jessie J, Heidi Klum und weitere Stars zeigen sich auf Instagram von ihrer persönlichen Seite. Von Nackt-Schwimmen bis hin zu Haarexperimenten - die Promis überraschen ihre Fans mit intimen Einblicken. Weiterlesen ⮕

Brand in Mödlinger Spital – Feuerwehr erhebt VorwürfeNach dem verheerenden Brand im Krankenhaus Mödling, bei dem drei Patienten starben, erhebt die Feuerwehr nun schwere Vorwürfe gegen das Spital. Weiterlesen ⮕

Gottschalk plaudert aus: Helene Fischer und Cher beim „Wetten, dass..?”-FinaleAm 25. November moderiert Thomas Gottschalk ein letztes Mal die Show 'Wetten, dass..?'. In seiner finalen Folge darf sich der Star-Moderator über prominente Gäste freuen. Die Musikerinnen Helene Fischer und Shirin David werden zusammen in der Show performen. Weiterlesen ⮕