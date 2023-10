Der Kampf gegen Wildpferde in Australien

Auf der Insel, die Australien nun einmal ist, kommt es immer wieder zu Problemen mit der Tierwelt. Seien es invasive Arten oder die unkontrollierte Ausbreitung anderer. So führte eine längerer Dürre 1932 dazu, dass sich die Laufvogelart derzu einer Herde zusammenschloss. Wohl um die 20.000 Tiere zogen durch Western Australia und trampelten die Weizenfelder der Siedler nieder. Um ihre Existenzgrundlage aufrechtzuerhalten, forderten die den Einsatz des Militärs.

Von den 19.000 Tieren sollen bis 2027 nur mehr rund 3.000 übrig bleiben. Abgeschossen werden sollen sie – kein Witz – vom Hubschrauber aus. Ein Vorgehen, das bereits Anwendung fand und schon in den vergangenen Jahrzehnten für große Kritik, nicht nur bei Tierschützern, sorgte.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.

Der ungewöhnlich warme September bringt 2023 weiter auf Rekordkurs: Es wird eines der heißesten Jahre, die in Österreich je gemessen wurden.

