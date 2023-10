D: Bewohner bei Zimmerbrand in Bruchsal von der Feuerwehr gerettet

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage als ein Zimmerbrand im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses heraus.

Daraufhin wurde für die Abteilung Bruchsal ein Vollalarm ausgelöst und die Abteilung Büchenau hinzugerufen. Ein Bewohner, der sich noch in der Brandwohnung befand, wurde von der Feuerwehr gerettet und mit mittelschweren Verletzungen an den Rettungsdienst übergeben. Zur weiteren Behandlung wurde dieser in ein Krankenhaus verbracht. Unter Atemschutz wurde mit einem C-Rohr die Brandbekämpfung vorgenommen.

Mit insgesamt drei Atemschutztrupps wurde das brennende Zimmer abgelöscht und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurden letzte verbliebene Glutnester aufgespürt und abgelöscht. Die Wohnung wurde mit einem Drucklüfter belüftet und anschließend mit einem Mehrfachmessgerät kontrolliert. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten gefahrlos das Gebäude verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. headtopics.com

Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, drei Rettungswagen und der SEG (Schnelleinsatzgruppe) Bruchsal bestehend aus Malteser Hilfsdienst und DRK vor Ort. Die Feuerwehr Bruchsal war unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Bernd Molitor mit etwa 35 Einsatzkräften bis 04:52 Uhr im Einsatz.

