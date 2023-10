Erfolgreicher Food-Blogger veröffentlicht Kochbuch

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:und eine halbe Million Follower in den sozialen Netzwerken - damit ist der Wulkaprodersdorfer längst einer der erfolgreichsten Food-Blogger Österreichs.

„Mein erstes Video zu einem Schokopudding aus Avocados war eine Katastrophe“, erinnert sich der 35-Jährige lachend: „Danach war es learning by doing.“ Dragschitz kocht, backt und verkostet seither unterschiedlichste Gerichte aus aller Herren Länder und verleiht ihnen seine persönliche Note. „Ich mache alles - bis auf Cremetorten, da fehlt mir die Geduld“, gesteht der Spitzenkoch.

Dann Karotten, Lauch und Sellerieknolle 3-4 mal durchschneiden und gemeinsam mit der Zwiebel in einen sehr großen Topf geben. Danach kommen Zimt, Nelken, Pfefferkerne und das Salz hinzu. Zuletzt alles an Gemüse, Gewürzen, usw. aus der Suppe schöpfen und diese dann durch ein feines Sieb oder ein Passiertuch gießen. headtopics.com

Die Gans nun für 3,5 Stunden in den Ofen schieben – Faustregel 1 Stunde pro Kilogramm. Ohne Fett und ohne Innereien kommt meine Gans auf ca. 4 kg. Die Suppe dann auf die Hälfte reduzieren und am Ende mit Salz abschmecken. Die Menge, die benötigt wird in einen Topf geben und den Rest für ein anderes Mal einfrieren.

