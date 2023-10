Facebook-Mutter Meta überrascht mit positiven Quartalszahlen

Steigende oder anhaltend hohe Zinsen sind kein gutes Umfeld für stark wachsende Technologiekonzerne, da deren erst in der Zukunft liegende Gewinne dann abgewertet werden und die Aktien dadurch weniger wert sind. Umso überraschender war die Stärke der großen US-Technologiekonzerne im laufenden Jahr. Seit Jahresbeginn hat der, Broadcom und Snowflake widerspiegelt, um 63 Prozent zugelegt. Seit einem Monat tritt er nun aber auf der Stelle.

Tags zuvor war bekannt geworden war, dass 40 US-Bundesstaaten den Konzern von Mark Zuckerberg verklagt haben, weil er die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefährde, indem er sie abhängig mache und ihrem Selbstwertgefühl zusetze. Täglich nutzen 2,09 Milliarden Menschen Facebook, um fünf Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Meta-Aktie stieg nach der Zahlenvorlage an, am Donnerstag begann sie in einem allgemein schwachen Börsenumfeld aber schon wieder zu wanken. Bereits am Dienstagabend hatten Google-Mutter Alphabet und Microsoft ihre Zahlen präsentiert. Dabei enttäuschte Google mit seiner Cloud­sparte (Zur-Verfügung-Stellen von Speicherplatz und Software im Internet) – vor allem im Vergleich zu Microsoft. Der Umsatz von Googles Cloudsparte wuchs um 22,5 Prozent auf 8,41 Mrd. headtopics.com

Microsoft Cloudsparte, zu der auch die Plattform Azure gehört, konnte ihr Wachstum von 26 Prozent im Vorquartal auf nunmehr 29 Prozent steigern, was auch dem Aktienkurs sehr guttat. Der Umsatz der Sparte betrug 24 Mrd. Dollar. Insgesamt erhöhte der weltgrößte Softwarekonzern seine Erlöse um 13 Prozent auf 56,5 Mrd. Dollar und seinen Gewinn um 27 Prozent auf 22 Mrd. Dollar.

Alle zehn Werte liegen seit Jahresbeginn im Plus. Auf Einmonatssicht zeigt sich ein weniger schönes Bild: Nur vier der zehn Aktien liegen im Plus, am stärksten Microsoft und Netflix. Stärkster Verlierer ist der E-Autobauer Tesla mit einem Minus von 13 Prozent, gefolgt von Amazon, Snowflake und Alphabet. headtopics.com

Weiterlesen:

DiePressecom »

21-jähriger Mann ermordet Mutter, um Covid-Impfung zu verhindernEin 21-jähriger Mann hat seine Mutter ermordet, um die Covid-Impfung bei seinem Bruder zu verhindern. Er verteidigt die Tat vor Gericht mit Verschwörungstheorien und zeigt keine Reue. Das Landgericht Hof verhängt eine elfjährige Freiheitsstrafe und ordnet seine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an. Weiterlesen ⮕

Mutter verklagt erwachsene Söhne wegen WohnsituationEine italienische Mutter hat ihre beiden erwachsenen Söhne verklagt, weil sie noch bei ihr im Haus wohnen. Das Gericht entschied, dass die Söhne bis zum 18. Dezember ausziehen müssen. Die Mutter war verärgert, dass die Söhne sich nicht an den Kosten beteiligten und ihr nicht bei der Hausarbeit halfen. Weiterlesen ⮕

Mit Anfang 40 noch bei der Mama: Mutter verklagt ihre beiden SöhneDie Frau war darüber verärgert, dass sich die beiden berufstätigen Brüder nicht an den Kosten und der Hausarbeit beteiligen. Weiterlesen ⮕

Bub in Hundebox – das sagte 13-Jähriger zur FolterVon einer Psychologin wurde jetzt der gepeinigte 'Hundebox-Bub' zu den Ereignissen befragt. Mutter und Freundin sollen das Kind schwer gequält haben. Weiterlesen ⮕

Boss Anis ist gestresstEllis' Mutter macht sich Sorgen um ihre Tochter in Wien. Hanna versucht sie zu beruhigen, während sie Frühstück ausliefert und ihr Studium finanziert. Weiterlesen ⮕

Aus nach 17 Jahren: Lokal „Plazebo“ sperrt zu„Am 31. Oktober 2023 ist endgültig Schluss“, lässt Chef Martin Broser auf Facebook wissen. Damit verliert Gänserndorf einen Fixpunkt in der Gastro-Szene. Weiterlesen ⮕