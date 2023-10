Banken erzielen im ersten Halbjahr große Gewinne

Das erste Halbjahr hat den Banken große Gewinne gebracht. Laut OeNB war der Überschuss etwa 27 Prozent über dem Vorjahreswert. Das hat wohl auch einiges damit zu tun, dass die EZB den Leitzins stark angehoben hat. Was machen Sie jetzt mit dem ganzen Geld?Vorweg muss man auch einmal laut sagen, dass die heimischen Banken die letzten Jahre auf der Einlagenseite nichts verdient haben – wir haben eher hineingezahlt.

Die Oberbank hat 2022 ihr Zinsergebnis um 17 Prozent steigern können. Nun steht der Weltspartag an – und prinzipiell fragen sich schon viele Leute: Warum steigen die Zinsen auf Kredite um so viel mehr als auf Erspartes? Ist das Konzept des Sparens heutzutage noch attraktiv?Bitte verpacken wir in diese Frage keine Mythen.

Die FMA hat die Kreditvergaberichtlinien deutlich gestrafft. Darüber gibt es in der Bankenbranche viel Unmut, wie grantig sind Sie?Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft, seit 25 Jahren Vorstand – und natürlich freuen mich die Regulatorien und Prüfungen oft nicht. Aber per Saldo hat die Regulatorik, die seit der Bankenkrise 2008 immer intensiver geworden ist, den Banken gut getan. headtopics.com

Ein besonderes Gejammere gibt es in der heimischen Bankenlandschaft über die sogenannte KIM-Verordnung, die die Vergabe von Wohnbaukrediten nun strenger regelt.Jeder Irgendwo-Politiker redet über etwas, wovon er keine Ahnung hat. Keiner von denen hat jemals einen Wohnbaukredit vergeben, und jetzt reden sie irgendetwas nach. Es wäre manchmal besser, weniger zu reden. Also: Auch bei uns sind die Wohnbaukredite um 50 Prozent eingebrochen.

Man kann anhand der Kreditvergaben viel über die heimische Wirtschaft sagen: Sie sind in Oberösterreich, im größten Industriestandort Österreichs, als Bank sehr stark. Was sagen ihnen die Finanzgebarungen über die Zukunft einer gebeutelten Branche?Wir befragen jedes Jahr unsere 1000 wichtigsten Industrie- und Mittelstandskunden. Natürlich spüren sie alle den Abschwung. headtopics.com

