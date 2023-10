Österreich kämpft um seine Existenz und Selbständigkeit

Oesterreich steht heute im Brennpunkt des gesamten europäischen, ja des Weltinteresses. Ein Land mit 6 3/4 Millionen Einwohnern, mit Glücksgütern nicht gesegnet, dafür aber von Lasten bedrückt, die uns andere auferlegt haben, kämpft energisch und zielbewußt um seine Existenz und seine Selbständigkeit. Das Gerede über die Unmöglichkeit, das Land selbständig zu erhalten, verstummt langsam.

Wie in Wien, ist das Wetter in ganz Oesterreich fast wolkenlos, die Temperatur stark übernormal. Beträgt doch der längjährige Mittelwert für Wien 10 Grad. In der Czecho-Slowakei war es heute trüb und regnerisch. Die Temperatur stieg in Prag nur bis 13 Grad. Voraussage: Bewölkung unsicher, wahrscheinlich heiter, übernormale Temperatur andauernd.

Der Fünfuhrtee der heurigen Saison wird oft bewußt altmodisch arrangiert. Es gibt einen gedeckten Tisch, nicht nur eine mit Spitzen überhauchte Tischplatte, geblumtes Kaffeegeschirr, Milchkaffee mit riesigen Schlagobershauben und dazu den angezuckerten Guglhupf und Briochebäckerei mit Butter und Marmelade. headtopics.com

Nur darf man sich nicht etwa mit der frommen Lebensweisheit des gedankenlosen Pharisäertums einbilden, daß eine derartige seelische, geistige und wirtschaftliche Umgruppierung sich schmerzlos, ohne Opfer des Herzens und des Intellekts vollziehe. Es wird mancher Fetzen Haut losgerissen, manches Stück Fleisch bloßgelegt und es brennt manche Wunde. Dieser Menschenexport aus Deutschland greift ans Herz.

Japan nach dem Erdbeben: Reisende, die aus Yokohama zurückgekehrt sind, berichten über das Wiederaufleben der Tätigkeit in der von der Erdbebenkatastrophe so schwer heimgesuchten Hafenstadt. Ein unbesiegbarer Wille zum Leben hat hier in kurzer Zeit Wunder geschaffen. headtopics.com

In einigen Fällen ergab jedoch die Untersuchung der Polizei, daß die Geschäftsinhaber Backware zurückhielten, um sie nur an ihre Kunden weiterzugeben oder zu erhöhten Preisen zu verkaufen. In der Vorstadt Tempelhof verkaufte die Polizei in einem Bäckerladen, vor dem sich eine große Menschenmenge angesammelt hatte und eine drohende Haltung einnahm, gemeinsam mit der Bäckereiinhaberin die vorhandenen Brote.

In 8 Minuten durch Österreich: Ein Ortsteil heißt wie das LandZwölf Österreicher dürfen doppelt Nationalfeiertag begehen: Der Ortsteil, in dem sie leben, trägt den Namen der Republik. Das hat mit Wein zu tun. Weiterlesen ⮕

Land der Diplomatie:Ist Österreich wirklich ein Brückenbauer, Frau Plassnik?Worin ist Österreich gut und was haben wir auf dem internationalen Parkett falsch gemacht? Ursula Plassnik, ehemalige Botschafterin und Außenministerin, über Vor- und Nachteile eines kleinen Landes. Weiterlesen ⮕

EU-Studie: Rassismus in Österreich stark gestiegenRassismus gegen Schwarze hat in Österreich erheblich zugenommen. In einer am Mittwoch präsentierten Studie der EU-Grundrechteagentur (FRA) liegt Österreich gemeinsam mit Deutschland an der negativen Spitze. Große Diskriminierung wird bei der Arbeitssuche, beim Wohnen und im Gesundheitsbereich wahrgenommen. Weiterlesen ⮕

Schwarze besonders in Österreich Opfer von RassismusEine neue Studie in den EU-Staaten hat ergeben, dass Schwarze am häufigsten in Österreich und Deutschland von Rassismus betroffen sind. 72 Prozent der Befragten berichten von Diskriminierungserfahrungen. Das Problem nahm in den vergangenen sechs Jahren zu. Weiterlesen ⮕

Rassismus in Österreich:Drei von vier dunkelhäutigen Personen von Diskriminierung betroffenÖsterreich schneidet in einer Studie der Europäischen Agentur für Grundrechte zu Rassismus gegen Schwarze katastrophal ab. Nur in Deutschland ist das Problem noch gravierender. Weiterlesen ⮕

Gehen Österreich die Skitalente aus?Neue Helden für die Skination: Über ein Heranwachsen voll einzigartiger Erfahrungen – und unaufhörlichem Druck. Weiterlesen ⮕