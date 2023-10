Einbrecher stieg in Wohnung in Innsbruck ein und stahl Schmuck und Münzen

Gestohlen wurde ein Tresor mit Goldschmuckinhalt und 2-Euro-Münzen im Wert eines höheren, vierstelligen Eurobetrag.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.40 und 20.05 Uhr.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags.

Uni Innsbruck entzog deutschem CDU-Politiker Carstens DoktortitelDem Justizstaatssekretär des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein, Otto Carstens (CDU) wurde der Rechtswissenschaften aberkannt. Das bestätigte die Uni Innsbruck dem Spiegel und dem NDR. Carstens will nun Beschwerde einlegen. Weiterlesen ⮕

'Letzte Generation' blockierte Zufahrt zum Flughafen InnsbruckAnlass des Protests war das 'Familienfest am Flughafen'. Weiterlesen ⮕

Frau attackiert Mann mit Klappmesser in Wiener WohnungNach einer verbalen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Ottakring hat eine 23-jährige Deutsche einen 34-jährigen Slowenen mit einem Klappmesser angegriffen und im Oberkörperbereich verletzt. Die Polizei nahm die Tatverdächtige fest und stellte die Waffe sicher. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Festgenommene griff später auch Polizisten an. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien durchgeführt. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr rettet bewusstlose Frau aus verrauchter WohnungDie FF Wattens konnte aus der Wohnung einer 34-jährige Österreicherin austretenden Rauch und das Piepsen eines Rauchmelders wahrnehmen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brach die Wohnung auf und rettete die bewusstlose 34-Jährige aus der stark verrauchten Wohnung. Sie wurde anschließend in das LKH Hall gebracht. Die starke Rauchentwicklung ist laut aktuellem Erhebungsstand auf den auf dem eingeschalteten Herd stehenden Kochtopf zurückzuführen. Weiterlesen ⮕

Mit Bierkrügen! Frauen schlitzen Mann Gesicht aufEin Alm-Flirt im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ist am Mittwochabend vollkommen eskaliert. Zwei Frauen attackierten einen Mann mit Bierkrügen. Weiterlesen ⮕

Klimaprotest am Nationalfeiertag: Straße zum Innsbrucker Flughafen blockiertAktivisten und Aktivistinnen der „Letzten Generation“ sorgen am Nationalfeiertag für Verkehrsbehinderungen in Innsbruck. Mehrere Personen blockieren derzeit die Zufahrt zum Flughafen. Weiterlesen ⮕