Uni Innsbruck entzog deutschem CDU-Politiker Carstens Doktortitel

Innsbruck, Kiel – Die Universität Innsbruck hat dem Justizstaatssekretär des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein, Otto Carstens (CDU), den Doktortitel der Rechtswissenschaften aberkannt. Ein Sprecher der Uni bestätigte der APA am Donnerstag Berichte des Nachrichtenmagazins. Der Politiker habe in der Dissertation „ohne jeglichen Hinweis" seine im Jahr 2007 in Hamburg eingereichte Masterarbeit übernommen.

Dies hätten die von der Universität beauftragten, externen Gutachter festgestellt. Die Entscheidung war vorerst nicht rechtskräftig. Carstens, seit 2022 Staatssekretär in Kiel, stehe der Gang zur Verwaltungsgerichtsbarkeit offen, hieß es seitens der Uni.

Der CDU-Politiker sagte indes dem"Spiegel", er halte die Entscheidung der Universität für rechtswidrig und werde Beschwerde einlegen. Darüber werde der Senat der Hochschule zu befinden haben. Bis zu einer endgültigen Entscheidung werde er seinen"Doktortitel nicht aktiv führen". Laut den Berichten entfernte das Justizministerium inzwischen Carstens' Doktortitel von der Homepage. headtopics.com

Ins Rollen gebracht hatte die Causa der luxemburgische Journalist Jochen Zenthöfer. Im vorigen Jahr erhob er unter anderem den Vorwurf, Carstens habe anderswo abgeschrieben, ohne die Passagen zu kennzeichnen. Die Uni Innsbruck erklärte dazu jedoch, die"Vorwürfe von Unzulänglichkeiten bei der Zitierweise einzelner Textstellen" seien für den Entzug des 2010 zuerkannten Titels nicht maßgeblich gewesen.

