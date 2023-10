Frau attackiert Mann mit Klappmesser in Wiener Wohnung

27.10.2023 12:19:00 / Herkunft: Heute_at

Nach einer verbalen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Ottakring hat eine 23-jährige Deutsche einen 34-jährigen Slowenen mit einem Klappmesser angegriffen und im Oberkörperbereich verletzt. Die Polizei nahm die Tatverdächtige fest und stellte die Waffe sicher. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Festgenommene griff später auch Polizisten an. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien durchgeführt.