Feuerwehr rettet bewusstlose Frau aus verrauchter Wohnung

Die FF Wattens konnte aus der Wohnung einer 34-jährige Österreicherin austretenden Rauch und das Piepsen eines Rauchmelders wahrnehmen.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brach die Wohnung auf und rettete die bewusstlose 34-Jährige aus der stark verrauchten Wohnung. Sie wurde anschließend in das LKH Hall gebracht. Die starke Rauchentwicklung ist laut aktuellem Erhebungsstand auf den auf dem eingeschalteten Herd stehenden Kochtopf zurückzuführen.

