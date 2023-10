Unerwartetes Karriereende mit 23 Jahren: Geht Lucas Braathen für immer?

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Norwegischer Skirennläufer Lucas Braathen beendet überraschend seine KarriereEinen Tag vor dem Beginn der neuen Weltcupsaison in Sölden hat der Skiwinter seinen ersten Paukenschlag erlebt. Der 23-jährige Norweger Lucas Braathen erklärte überraschend das Ende seiner Karriere. Auslöser dürfte ein Streit mit dem norwegischen Skiverband NSF gewesen sein, der strenge Richtlinien im Sponsoring von Athleten hat. Weiterlesen ⮕