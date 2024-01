Deutschland nimmt Abschied von Fußballlegende Franz Beckenbauer

Eine Legende des deutschen Fußballs und des FC Bayern: Franz Beckenbauer.Deutschland nimmt Abschied von einem seiner größten Fußballer: Franz Beckenbauer ist tot. Die Fußball-Welt und Politikprominenz verneigt sich mit emotionalen Worten vor dem'Kaiser'.'Ich bin unendlich traurig, die Nachricht seines Todes nimmt mich sehr mit. Ich betrachte es als eines der großen Privilegien meines Lebens, Franz Beckenbauer gekannt und erlebt zu haben.

Unsere gemeinsame Zeit bei der Nationalmannschaft wurden gekrönt mit dem WM-Titel 1990 in Rom, ein Titel, der ohne seine herausragende Trainerleistung nie möglich gewesen wäre. Der 'Kaiser' war eine Inspiration für mehr als eine Generation, er wird für immer die Lichtgestalt des deutschen Fußballs bleiben. Mit Franz Beckenbauer verliert der deutsche Fußball seine größte Persönlichkeit, ich verliere einen guten Freund.' 'Weltmeister als Spieler und Trainer: Franz Beckenbauer war einer der größten Fußballer in Deutschland und für viele 'der Kaiser' - auch, weil er über Generationen für den deutschen Fußball begeistert ha





TTNachrichten » / 🏆 20. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Franz Beckenbauer gestorben: Der 'Kaiser' des deutschen FußballsFranz Beckenbauer, die prägendste Persönlichkeit im deutschen Fußball, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er führte das geeinte Deutschland 1990 zum WM-Titel und war maßgeblich an der Ausrichtung der Heim-WM 2006 beteiligt.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Ein Kindheitstraum wurde wahr – mittendrin bei Franz Klammers 70-FeierAm 3. Dezember feierte Skikaiser Franz Klammer seinen 70. Geburtstag. Der Feiermarathon fand diese Woche in Klammers Heimat Bad Kleinkirchheim seinen Höhepunkt – mit dabei NÖN-Redakteur Christian Eplinger.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Gestorben 2023: Abschied von Stars und ProminentenMit Gina Lollobrigida, Harry Belafonte und Jane Birkin hat die Kinowelt heuer außergewöhnliche Stars verloren. Österreich trauerte um Ausnahmekünstler wie Peter Simonischek, Bibiana Zeller, Nadja Tiller und Helmut Berger ebenso wie um die Radiolegende Ernst Grissemann.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Dauerregen in Deutschland: Ort in Thüringen evakuiert, Sturmfluten im Norden erwartetDie Hochwasserlage in Deutschland bleibt ernst: Dauerregen hat viele Flüsse und Bäche kräftig gefüllt. In Thüringen muss ein kompletter Ort evakuiert werden, im Norden werden Sturmfluten erwartet. Auch Tschechien und die Slowakei kämpfen gegen Wasser und Schlamm.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Bauernproteste in Deutschland führen zu VerkehrsbehinderungenIn Deutschland ist Montagfrüh eine großangelegte Aktionswoche des Bauernverbands gegen geplante Subventionskürzungen angelaufen. Alle Aufrufe zur Mäßigung verpufften – im ganzen Land müssen sich die Menschen nun auf gröbere Verkehrsbehinderungen einstellen. Am Mittwoch kommt noch ein Bahnstreik dazu.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Warum Fluggästen in Deutschland jetzt höhere Ticketpreise drohenDie Ticketsteuer soll ab dem 1. Mai um fast ein Fünftel steigen. Das betrifft sämtliche Passagiere, die von deutschen Flughäfen abheben.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »