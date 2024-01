EU-Wahl: Die Stunde der Fernsehköchinnen, Skitrainer und Kaiserenkel Spitzenkandidaten dringend gesucht, dieses Motto gilt für mehrere Parteien für die Europawahl im Juni. Das passt zur seltsamen Geschichte der EU-Wahl in Österreich: Bei keinem anderen Urnengang tummeln sich derart viele Prominente, Skurrilos und Politlaien.

Ein großes Griss herrscht nicht gerade um die Poleposition für die Wahl zum Europäischen Parlament im Juni: Klimaministerin Leonore Gewessler wollte nicht, die Grünen mussten deshalb peinlicherweise ihren Wahlkongress verschieben. Auch die ÖVP holte sich mehrere Neins ab, von Europa-Ministerin Karoline Edtstadler genauso wie von Außenminister Alexander Schallenberg und von Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm. Damit gingen gleich beide Regierungsparteien ohne Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidaten für die EU-Wahl ins Superwahljahr 202





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger über die ORF-Gebühr und die Zukunft des QualitätsjournalismusIm NÖN-Gespräch erklärt ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger, warum die Einführung der ORF-Gebühr notwendig war und wie die Regierung ihren Beitrag zur Medienvielfalt leisten will. Außerdem spricht er über die erfolgreiche Zukunft des Qualitätsjournalismus.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Die EU und die Auflösung der NationalstaatenDer Autor und Essayist Robert Menasse hält die Auflösung der Nationalstaaten für unausweichlich und die EU für ein avantgardistisches Projekt, dem leider nur eine Katastrophe weiterhelfen kann.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Warum ist Weihnachten so wichtig?Die Menschen können ohne Religion leben, aber nicht ohne Rituale, sagt die Philosophin Lisz Hirn.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Änderungen im Musikschulgesetz: Was auf die Musikschulen zukommtDie Änderung des Musikschulgesetzes war von scharfer Kritik begleitet. Die NÖN sah sich deshalb an, welche Änderungen auf die Standorte, ihre Lehrkräfte und die Schülerschaft zukommen. Das Ergebnis: 88 Musikschulen müssen sich in den nächsten Jahren verwaltungstechnisch zusammenschließen. Musikschul-Lehrkräfte haben künftig eine flachere Gehaltskurve. Und für ihre Schülerinnen und Schüler stehen die Chancen gut, dass das Unterrichtsangebot wächst. Begleitet von lauter Kritik beschlossen ÖVP und FPÖ am Donnerstag im Landtag eine Novelle des Musikschulgesetzes sowie des Gemeindebedienstetengesetzes, das ebenfalls Änderungen für die Musikschullehrkräfte bringt

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »