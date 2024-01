Bauernproteste in Deutschland führen zu Verkehrsbehinderungen

In Deutschland ist Montagfrüh eine großangelegte Aktionswoche des Bauernverbands gegen geplante Subventionskürzungen angelaufen. Alle Aufrufe zur Mäßigung verpufften – im ganzen Land müssen sich die Menschen nun auf gröbere Verkehrsbehinderungen einstellen. Am Mittwoch kommt noch ein Bahnstreik dazu.Schon zeitig in der Früh sorgten die Bauernproteste für erste Behinderungen im Verkehr.

In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten die Landwirtinnen und Landwirte mit Hunderten Traktoren Auffahrten von Autobahnen. Unterstützt wurden sie von Speditionsunternehmen, die gegen die Erhöhung der Lkw-Maut protestierten. In Sachsen waren laut Polizei etwa im Raum Dresden einige Autobahnauffahrten nicht nutzbar. Am Brandenburger Tor in Berlin sammelten sich rund 200 Traktoren und Lastwagen. Zu Verzögerungen kam es Montagfrüh auch im Grenzgebiet zu Österreich – mehr dazu in Die Polizei riet vielerorts dazu, betroffene Bereiche wenn möglich zu meide





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Bauernproteste sind in Fahrt: Konvois, Demos, Staus und BlockadenMit Blockaden an Autobahnauffahrten und Traktorkolonnen in Städten haben am Montag die deutschlandweiten Bauernproteste begonnen. Zu Behinderungen im Straßenverkehr kam es auch in Grenznähe.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Deutsche Bauernproteste gehen weiter: Behörden fürchten Radikalisierung und UnterwanderungDeutsche Bauern bereiten trotz Zugeständnissen für kommende Woche massive Proteste vor. Der Bauernverband ruft nach der Blockade der Fähre von Deutschlands Vizekanzler Habeck zur Mäßigung auf....

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Dauerregen in Deutschland: Ort in Thüringen evakuiert, Sturmfluten im Norden erwartetDie Hochwasserlage in Deutschland bleibt ernst: Dauerregen hat viele Flüsse und Bäche kräftig gefüllt. In Thüringen muss ein kompletter Ort evakuiert werden, im Norden werden Sturmfluten erwartet. Auch Tschechien und die Slowakei kämpfen gegen Wasser und Schlamm.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Wiederaufbereitung von Lichtbalken → Mit Blaulicht auf der Überholspur zur RessourcenschonungDÜSSELDORF | DINSLAKEN (DEUTSCHLAND): Die Standby GmbH aus Dinslaken wurde am 6.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Tausende Landwirte protestieren gegen Streichung von SteuervergünstigungenAus Protest gegen die vorgesehene Streichung von Steuervergünstigungen haben Tausende Landwirte in Deutschland am Montag gegen die dortige Bundesregierung mobil gemacht.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Polizei verstärkt Präsenz und Kontrollen aufgrund erhöhter TerrorwarnstufeDie Polizei in Deutschland verstärkt ihre Präsenz und Kontrollen aufgrund erhöhter Terrorwarnstufe. Insbesondere Kirchen stehen im Fokus einer islamistischen Gruppe. Es gibt jedoch keine konkreten Hinweise auf unmittelbar bevorstehende Anschläge. Bei Kontrollen in Kirchen sollte man etwas mehr Zeit einplanen und einen Personalausweis mit sich führen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »