Feuer in Mehrfamilienhaus in Traunreut

Dramatische Minuten liegen hinter den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Körner-Straße in Traunreut. In den Mittagsstunden des Freitag, 5. Jänner 2024, brach in dem Mehrfamilienhaus gegen 13:20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Keller ein Feuer aus. Der der tiefschwarze Brandrauch versperrte mehreren Menschen den Fluchtweg über das Treppenhaus. Durch das schnelle und gezielte Handeln der Feuerwehr konnten insgesamt fünf Menschen, teilweise über Drehleitern, gerettet werden.

Zahlreiche Atemschutztrupps waren zur Brandbekämpfung und Menschenrettung im Einsatz. Lediglich ein Hausbewohner musste wegen eingeatmeter Rauchgase zur Behandlung ins Krankenhaus. Eine erste Schätzung der Schadenshöhe gibt die Polizei im fünfstelligen Bereich an





FireWorldAT » / 🏆 17. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Barrierefreiheit: Menschen mit Behinderung werden behindertDer Journalist Martin Bruno Walther spricht über die Umsetzung von Barrierefreiheit und wie Menschen mit Behinderungen oft behindert werden. Das Thema wurde durch einen Vorfall bei der letzten Ausgabe von „Wetten, dass ..?“ wieder in den Fokus gerückt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Erhöhung des Bonus für Menschen, die über das Regelpensionsalter hinaus arbeitenDer Bonus für Menschen, die über das Regelpensionsalter hinaus arbeiten, wird erhöht und kann maximal drei Jahre lang bezogen werden. Die Gesundheitsreform soll den niedergelassenen Bereich stärken, Spitäler entlasten und digitale Angebote ausbauen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Harley-Papst sammelt Spenden für muskelkranke MenschenFerdinand O. Fischer, bekannt als „Harley-Papst“, hat seit 27 Jahren seine jährliche Harley-Davidson Charity-Tour ins Leben gerufen und mehr als fünf Millionen Euro für muskelkranke Menschen gesammelt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Zukunftsperspektiven junger Menschen in EuropaEine Studie zeigt, dass viele junge Menschen pessimistisch in die Zukunft blicken und sich Sorgen um ihre finanzielle Lage und das Vertrauen in die Demokratie machen.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Warum ist Weihnachten so wichtig?Die Menschen können ohne Religion leben, aber nicht ohne Rituale, sagt die Philosophin Lisz Hirn.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Taiwan bereitet sich auf den Krieg vorIn Kursen lernen die Menschen in Taiwan, auf eine Invasion Chinas zu reagieren. Die WZ war dabei.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »