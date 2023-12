Tausende Landwirte protestieren gegen Streichung von Steuervergünstigungen

Um Geld einzusparen, beschloss die deutsche Bundesregierung, dass es keine Steuervergünstigungen mehr für Agrardiesel geben soll. Tausende Landwirte protestierten daraufhin am Montag in Berlin.Aus Protest gegen die vorgesehene Streichung von Steuervergünstigungen haben Tausende Landwirte in Deutschland am Montag gegen die dortige Bundesregierung mobil gemacht. „Wir nehmen das nicht hin“, rief Bauernpräsident Joachim Rukwied bei einer Kundgebung in Berlin.

Ein Aus für Regelungen zu Agrardiesel und für die Kfz-Steuerbefreiung sei „eine Kampfansage“ – und diese nehme man an. An der Demonstration am Brandenburger Tor nahmen nach Veranstalterangaben 8000 bis 10.000 Menschen teil, mehr als 3000 Traktoren rollten in die Hauptstadt. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) äußerte Verständnis für den Unmut und stellte weitere Beratungen in der Regierung in Aussicht.Rukwied drohte für Jänner bereits größere Proteste an, wenn die „unzumutbaren Vorschläge“ nicht komplett zurückgenommen würden. „Dann werden wir ab





