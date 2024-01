Wildtierstation Kaltenegger: Schutz für Wildtiere in Traiskirchen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: or neun Jahren landete eine Wildente mit gebrochenem Flügel im Gartenteich der Familie Kaltenegger. Das war der Startschuss, um Wildtieren Schutz und Hilfe zu geben – auch, um wieder fit für die Wildnis zu werden.

Die Wildtierstation von Claudia und Peter Kaltenegger hat sich zu einem Refugium für Wildtiere entwickelt. Geplant war das so nicht, „wir sind Schritt für Schritt gewachsen“, erzählt Claudia Kaltenegger. Und gewachsen ist auch das Wissen, wie mit Wildtieren, die menschliche Hilfe brauchen, umzugehen ist. Eine enge Tier-Mensch-Bindung ist dabei nicht gefragt, vielmehr sollen die Wildtiere so gesund gepflegt werden, damit sie wieder in Wald und Feld überleben können. Die Familie Kaltenegger bietet Wildtieren ausschließlich Schutz auf ihrem eigenen Grundstück in der Traiskirchner Mozartgass





